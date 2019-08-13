SPOR İstanbul'u UEFA Süper Kupa heyecanı sardı

13.08.2019 13:43

İstanbul'u UEFA Süper Kupa heyecanı sardı

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul, yarın akşam İngiliz devleri Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalini bekliyor. Şehirde tüm hazırlıklar sürerken, tarihi maç öncesi stat çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul Vodafone Park'da karşı karşıya geleceği müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok futbolsever maçın oynanacağı stat çevresinde toplanarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stat çevresinde yarınki maç günü adeta kuş uçurtulmayacak. Stat çevresindeki yollar, yarın saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, olası trafik sıkışıklığı nedeniyle, karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarlara stada erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

TAKIMLAR MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

Karşılaşma için İstanbul'a ilk olarak Chelsea takımı geldi. İstanbul Havalimanı'na gece 01.00 sularında inen İngiliz ekibi, güvenlik önlemleri eşliğinde direkt olarak aprona gelen otobüsle Beşiktaş'taki kamp yapacağı otele gitti. Otelde kampa giren Maviler, bugün yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Liverpool'un ise bugün saat 16.00'da İstanbul'a inmesi bekleniyor. Liverpool, havalimanından direkt olarak Beşiktaş'ta konaklayacağı otele geçecek ve akşam saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek.

BASIN MENSUPLARI İÇİN MERKEZ KURULDU

Öte yandan maçı takip etmek için dünyanın birçok yerinden İstanbul'a gelen basın mensupları için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir merkez kuruldu. Karşılaşma için akreditasyon başvuruları UEFA tarafından kabul edilen basın mensupları, buraya gelerek giriş kartlarını alabilecek.

Kaynak: DHA