Spor İstanbul, sağlık ve mutluluk üretmeye devam ediyor

Spor İstanbul, Sosyal Etki Araştırması sonuçlarına göre İstanbul'un sporda öncü kurumu olmanın yanı sıra sağlık ve mutluluk üretmeye de devam ediyor.

Spor İstanbul'un hedef kitleleri üzerinde gerçekleştirilen sosyal etki anketi verileri, Spor İstanbul tesis üyelerinin, engelli bireylerin, Spor İstanbul etkinlik katılımcılarının ve Spor İstanbul Gönüllüleri'nin; spora ayırdıkları zamanın ve sosyal iletişimlerinin arttığını, fiziksel ve zihinsel iyiliklerinin geliştiğini ve sosyal hayatlarının zenginleştiğini ortaya koydu.

Anket verileri çerçevesinde, ''Spor İstanbul'', spora teşvik etmenin yanı sıra sağlık ve mutluluk da üretiyor. Spor İstanbul tesislerinden faydalanan ve etkinliklerine katılan bireyler, verilen hizmetlerden memnun olduklarını ve Spor İstanbul'u çevrelerine tavsiye ettiklerini belirtiyor.

Spor İstanbul Üyelerinin %97'si Daha Zinde ve Dinamik Hissediyor

Araştırmadan elde edilen verilere göre; Spor İstanbul tesis üyelerinin; spora ayırdıkları zaman %33 oranında arttı, %91'i yakın çevrelerini de spora yönlendirmeye başladı, %97'si kendini daha zinde ve dinamik hissetmeye başladı, %87'si genel sağlık durumunda iyileşme yaşadı ve %91'inin kendine güveni gelişti.

Etkinlik katılımcılarının anket verilerine bakıldığında ise; %84'ü kişisel disiplin kazandı, %92'si spor aktivitelerinin toplumsal bütünleşmeyi sağladığını fark etti, %90'ının kendine güveni gelişti, %88'i aynada kendine baktığında olumlu değişimler fark ettiğini belirtti.

Engelli üyelerin anket sonuçlarına göre ise; spora ayırdıkları zaman %46 oranında arttı, %88'i sosyalleşti, %89'unun vücut direnci arttı, %88'inin stresi azaldı.

Türkiye'nin sportif başarılarında ve bu alanda ulaşılabilir hizmetler sağlama yolunda önemli bir role sahip olan Spor İstanbul, anket verilerinin de gösterdiği gibi, dokunduğu bireylerin hayatlarında olumlu değişimler yaratıyor, iyileşme sağlıyor ve iletişim kabiliyetlerini geliştirme imkânı sunuyor.

Spor İstanbul, Bireylerin Yaşam Kalitesini Artırıyor

Fiziksel aktivite ile beden ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi pek çok yönüyle ortaya koyan ve araştırma sonuçlarıyla destekleyen Spor İstanbul; çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişmesinde, sosyalleşmesinde, yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında veya bu hastalıkların tedavisinin desteklenmesinde, yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle hayat boyunca yaşam kalitelerinin artırılmasında önemli farklar yaratıyor.

Kaynak: Bültenler