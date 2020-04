Spor İstanbul karantinayı avantaja çevirdi Spor İstanbul, Koronavirüs salgını nedeniyle değişen çalışma modeline teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak geçti.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, karantina sürecinde online uygulamalar üzerinden yaklaşık bin personele ve ailesine ulaşıyor, onlarla her perşembe bir araya geliyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Spor İstanbul, bağlı tüm spor tesislerini Koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle kapattı, uzaktan çalışma sistemine geçti. Teknolojinin çevrimiçi aktivitelere sağladığı olanaklarla birlikte, ofis ortamındaki çalışma performansı ve verimliliği, Spor İstanbul'da yakalanmaya başlandı. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, online uygulamalar aracılığıyla yönetim kadrosu ve bine yakın personel ile an be an iletişimde kalıyor, toplantılar ve aktiviteler gerçekleştiriyor.

İNTERAKTİF TOPLANTILAROnur, online toplantılara bazı anketler ve yarışmaları da dahil ederek bu görüşmeleri daha eğlenceli ve interaktif haline getiriyor. Yönetim kadrosuyla başlayan bu uygulama yaklaşık bir ay içinde tüm Spor İstanbul personelinin de dahil olduğu, devasa ve yaşayan bir platform haline geldi. Uygulamanın güzel bir örneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaşandı. Spor İstanbul çalışanları, aileleri ile birlikte zoom uygulaması üzerinden canlı yayında buluştu. Resim yarışması gerçekleştirildi, soru-cevap yapıldı ve çocukların önerileri alındı. Spor İstanbul ailesinin keyifli ve eğlenceli sohbeti, yaklaşık 1 saat sürdü.YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ SATRANÇ OYNADIÇevrimiçi aktiviteler, 23 Nisan'da satranç tutkunlarını buluşturdu. 23 Nisan akşamı, satranç sporunu geniş kitlelere ulaştırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile Online Satranç Turnuvası organize edildi. Lisanssız satranççılara da katılım imkanı veren turnuvaya, yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Turnuvanın önümüzdeki dönemde daha da kapsamlı hale getirilerek tekrarlanması planlanıyor.ÜYELERLE GÖRÜŞÜLECEK

Salgın sonrası normal yaşama dönüşle ilgili planlamaları da bir yandan yapan Spor İstanbul'da, Genel Müdür İ. Renay Onur, 48 tesisi aktif olarak kullanan üyelerle de uygulama üzerinden bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak. Bu projeyle ilgili ilk canlı yayın ise 25 Nisan Cumartesi saat 14.00 de zoom uygulaması üzerinden yapılacak. İlk görüşme, Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi üyeleriyle yapılacak.

