Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:46
Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, AA'nın

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Onur, fotoğrafların çok iyi olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Özellikle spor dalında tercih yapmanın zorluğuna değinen Onur, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater Solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

İlgili Haberler

Emniyet Müdürü Erdoğan ile Sağlık Müdürü Demirkol, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Emniyet Müdürü Erdoğan ile Sağlık Müdürü Demirkol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son dakika haber | Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Cem Yılmaz Demet Akbağ
Spor Neymar Erol Bulut Malcolm Thomas Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:51:09. #1.15#
title