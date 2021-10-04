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İstanbul'a özel tasarlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
İstanbul'a özel tasarlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı.

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor.

Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.

Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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