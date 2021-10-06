İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı

Futbolda UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.

Futbolda Uefa Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.

İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının iki yarı finalisti bu kez Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaştı.

Mücadelede ilk pozisyonu İtalya bulsa da golü ilk bulan taraf konuk ekip oldu. İspanya, 17. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçti: 0-1.

İlk yarının son bölümlerinde İtalya gol fırsatları yakaladı ancak değerlendirmedi. 42. dakikada İtalyan stoper çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

45+2. dakikada İspanya'da Ferran Torres bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

İlk yarı İspanya'nın üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda, ev sahibi İtalya, 10 kişi kalmasına rağmen rakip kalede baskısını arttırdı ve 83. dakikada Lorenzo Pellegrini ile farkı 1'e indiren golü attı: 1-2.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde finale kalan ilk takım oldu. Bu sonuçla İspanya, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yenildiği İtalya'dan rövanşı da almış oldu.

Yarı finalin diğer ayağında Belçika ile Fransa, yarın Torino'daki Allianz Stadı'nda karşılaşacak. Bu maçın galibi İspanya ile finalde, kaybedeni ise İtalya ile üçüncülük maçına çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi, üçüncülük maçı ve final karşılaşması 10 Ekim Pazar günü oynanacak.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler

İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler

 Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi

Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi

 Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurul, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurul, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Mustafa Varank
Magazin Hazal Kaya Mustafa Keser Serenay Sarıkaya
Spor Namaz Vakitleri Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Kenan Karaman Adil Karaismailoğlu Namaz Vakitleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 00:18:56. #1.13#