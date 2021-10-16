İsmet Kamak: 'Atılan gollerin mutluluğu çok fazlaysa üzüntüsü de o kadar çok oluyor' - Haberler Spor
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İsmet Kamak: "Atılan gollerin mutluluğu çok fazlaysa üzüntüsü de o kadar çok oluyor"

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Spor

- İsmet Kamak: "Atılan gollerin mutluluğu çok fazlaysa üzüntüsü de o kadar çok oluyor" TFF 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor'a konuk olan Balıkesirspor 2-1 mağlup oldu.

- İsmet Kamak: "Atılan gollerin mutluluğu çok fazlaysa üzüntüsü de o kadar çok oluyor"

DENİZLİ - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor'a konuk olan Balıkesirspor 2-1 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından Balıkesirspor Teknik Sorumlusu İsmet Kamak, açıklamada bulunarak, "Aslında 1 puan bizim için iyi olacaktı. Ama olmadı, kısmet değilmiş. Nasıl ki son dakikaya kadar atılan gollerin mutluluğu çok fazlaysa üzüntüsü de o kadar çok oluyor. Bizler çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu İsmet Kamak, TFF 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Gösterdikleri mücadeleden dolayı her 2 takımın oyuncularını kutluyorum. Aslında iyi çalıştık hafta içi özellikle futbolun doğrularını yapmak adına hem sahada göstereceğimiz mücadele hem topu kazanacağımız jun varyasyonlarının hepsini arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Gerçekten çok sağlıklı ve güzel ortamımız var bu çalışma ortamını çok iyi şekilde değerlendiriyoruz. Üzüntümüz çok, iyi bir mücadele gösterdik. Ama daha sonra özellikle kendi yarı sahamızda çıkamamamız, özellikle rakibin alanlarını ortaya koydukları atakları arkasından boşlukları iyi değerlendiremedik. Aslında 1 puan özellikle son dakikalarda 1 puan bizim için iyi olacaktı. Ama olmadı, kısmet değilmiş. Nasıl ki son dakikaya kadar atılan gollerin mutluluğu çok fazlaysa üzüntüsü de o kadar çok oluyor. Bizler çalışmaya devam edeceğiz. Yensek de yenilsek de ilk antrenmana önümüzdeki maçı düşünerek başlayacağız. İyi çalışıyoruz, ben sonuç alacağımıza inanıyorum. Denizlispor maçında da bunu göstermeye başladık sahada iyi mücadele edeceğiz. Sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Her maçın hikayesi ayrı bu maçın hikayesi buydu ama bundan sonraki maçlarda aynı şekilde olacak diye bir kaide yok. Çok iyi çalışacağız ve Balıkesirspor'u bu bulunduğu konumdan yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

İsmet Kamak: Atılan gollerin mutluluğu çok fazlaysa üzüntüsü de o kadar çok oluyor

İsmet Kamak: Atılan gollerin mutluluğu çok fazlaysa üzüntüsü de o kadar çok oluyor

İsmet Kamak: Atılan gollerin mutluluğu çok fazlaysa üzüntüsü de o kadar çok oluyor

İsmet Kamak:
İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Spor Haberleri
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Haber: İsmet Kamak: 'Atılan gollerin mutluluğu çok fazlaysa üzüntüsü de o kadar çok oluyor' - Haberler Spor
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