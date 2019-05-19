Spor İslahiye'de Şampiyonluk Kutlaması
Spor İslahiye'de şampiyonluk kutlamasıKadir ÇELİKİSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları kutlama yaptı.
Spor İslahiye'de şampiyonluk kutlaması
Kadir ÇELİKİSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları kutlama yaptı.
Galatasaylı taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla yüzlerce motosiklet ve araç kuyruğu oluşturup şehir turu attı. Taraftarlar, Demokrasi Meydanı'nda maşele yakıp şampiyonluk çoşkusunu yaşadılar.
Kaynak: DHA