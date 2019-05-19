Spor İslahiye'de Şampiyonluk Kutlaması

Spor İslahiye'de Şampiyonluk Kutlaması

Spor İslahiye'de şampiyonluk kutlamasıKadir ÇELİKİSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları kutlama yaptı.

Spor İslahiye'de şampiyonluk kutlaması

Kadir ÇELİKİSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları kutlama yaptı.

Galatasaylı taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla yüzlerce motosiklet ve araç kuyruğu oluşturup şehir turu attı. Taraftarlar, Demokrasi Meydanı'nda maşele yakıp şampiyonluk çoşkusunu yaşadılar.

Kaynak: DHA
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