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İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi İtalya'yı 67-64 yendi.

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi İtalya'yı 67-64 yendi.

İlk çeyreği 18-10 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına da 35-20'lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelerde (55-44) koruyan Türkiye, son periyotta rakibinin maça ortak olmasına rağmen sahadan 67-64 galip ayrıldı.

Daha önce çeyrek finale çıkmayı garantileyen Türkiye, grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, 21 Ekim Perşembe günü B Grubu'nu 3. sırada bitirecek takımla çeyrek finalde karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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