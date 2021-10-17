İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'a 76-75 yenildi.

Maça iyi başlayan milli takım, ilk çeyreği 26-18 önde geçerken, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçiren Yunanistan, devreye 44-38 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Yunanistan, son periyoda 63-55 önde başladı. Son çeyrekte daha çok sayı üreten milliler, maçın bitimine 22 saniye kala 75-75 eşitliği yakaladı. Bitime 11 saniye kala serbest atıştan sayı üreten Yunanistan'a karşılık veremeyen Türkiye, maçtan 76-75 mağlup ayrıldı.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında 19 Ekim Salı günü TSİ 16.00'da İtalya ile karşılaşacak.