İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'a 76-75 yenildi.

İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'a 76-75 yenildi.

Maça iyi başlayan milli takım, ilk çeyreği 26-18 önde geçerken, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçiren Yunanistan, devreye 44-38 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Yunanistan, son periyoda 63-55 önde başladı. Son çeyrekte daha çok sayı üreten milliler, maçın bitimine 22 saniye kala 75-75 eşitliği yakaladı. Bitime 11 saniye kala serbest atıştan sayı üreten Yunanistan'a karşılık veremeyen Türkiye, maçtan 76-75 mağlup ayrıldı.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında 19 Ekim Salı günü TSİ 16.00'da İtalya ile karşılaşacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin İdo Tatlıses Alişan
Spor Tarkan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Tahir Büyükakın İdo Tatlıses
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 21:07:50. #1.11#