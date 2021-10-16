İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'yı 59-39 yendi.
İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'yı 59-39 yendi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-8 önde geçen milli takım, soyunma odasına 25-22 üstün gitti.
Maçın üçüncü çeyreğini 43-31 önde tamamlayan milliler, salondan 59-39 galip ayrıldı.
Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasında yarın TSİ 15.00'te Yunanistan ile karşılaşacak.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri