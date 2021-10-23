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İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası

İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda 4'üncü, erkeklerde 6'ncı sırayı aldı.

İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda 4'üncü, erkeklerde 6'ncı sırayı aldı.

İtalya'nın Pescara şehrinde sona eren şampiyonada Kadın Milli Takımı, bronz madalya karşılaşmasında Litvanya'ya 46-34 yenilerek 4'üncü oldu.

Erkek Milli Takımı ise 5-6'ncılık klasman maçında Yunanistan'a 80-51 mağlup oldu ve şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

Kadınlar finalinde İtalya, Rusya'yı 63-61, erkekler finalinde ise Ukrayna-Rusya'yı 62-44 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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