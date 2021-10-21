İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Polonya'ya 74-50 yenildi.
İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Polonya'ya 74-50 yenildi.
İtalya'nın Pescara şehrinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında ilk periyot, 17-17 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Polonya, devre arasına 32-24 önde gitti.
İkinci devrede farkı açan Polonya, üçüncü periyodunu 50-35 üstün geçtiği mücadelede millileri 74-50 yenerek yarı finale çıktı.
Madalya şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, yarın ve 23 Ekim Cumartesi günü 5-8'incilik klasman maçlarına çıkacak.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri