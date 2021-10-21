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İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası

İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Polonya'ya 74-50 yenildi.

İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Polonya'ya 74-50 yenildi.

İtalya'nın Pescara şehrinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında ilk periyot, 17-17 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Polonya, devre arasına 32-24 önde gitti.

İkinci devrede farkı açan Polonya, üçüncü periyodunu 50-35 üstün geçtiği mücadelede millileri 74-50 yenerek yarı finale çıktı.

Madalya şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, yarın ve 23 Ekim Cumartesi günü 5-8'incilik klasman maçlarına çıkacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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