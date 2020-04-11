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SPOR İşitme engelli sporcular evde form tutuyor

SPOR İşitme engelli sporcular evde form tutuyor21 branşta 400 işitme engelli sporcu için antrenman programı hazırlandıANKARA,(DHA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında evde antrenman sistemi kurarak, 21 branşta 400...

11.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:30
SPOR İşitme engelli sporcular evde form tutuyor

SPOR İşitme engelli sporcular evde form tutuyor

21 branşta 400 işitme engelli sporcu için antrenman programı hazırlandı

ANKARA,(DHA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında evde antrenman sistemi kurarak, 21 branşta 400 sporcusuna çalışma programları hazırladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mahir Yazıcı, "Türkiye ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bizim camiamız da zor günler geçirmekte. Bu süreç içerisinde federasyonumuz milli takım sporcularını evlerinde antrene edebilmek, psikolojik destek vermek ve bünyesinde bulunan sporcu kulüp antrenörlerinden haberdar olabilmek, sürekli iletişim halinde kalmak amacıyla 21 branşta teknik direktör ve sorumlu antrenörler kanalıyla bir çalışma başlattık" dedi.

TİESF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mahir Yazıcı, çok geniş bir camia olduklarını belirterek, "Uluslararası organizasyonlarımız dünyada, Avrupa şampiyonaları ve DEAF olimpiyatları olarak şekillenmektedir. Bünyemizde akademisyen, branşında tecrübeli antrenörler bulundurmaktayız. Bu süreçte, arkadaşlarımızla 21 branşta yaklaşık 400 milli sporcumuzu evlerinde moral, motivasyon ve antrene yapabilmek için milli takım antrenörleri grup oluşturduk. Bu grupta bulunan arkadaşlar kendi branşlarına uygun evde yapılabilir antrenman programları hazırladılar. Bu programları Türkiye genelindeki milli sporcularımıza gönderdiler. Her branşta sporcularımız bu programları günlük uygulayarak milli takım antrenörlerine video şeklinde gönderiyorlar. Biz de bu videoları federasyon sayfamızdan ve sosyal medyadan yayınlıyoruz" diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalar ile milli sporcuların yanında olduğunu ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini vurgulayan Asbaşkan Yazıcı, "Bu çalışmalarımızla sporcularımız evde kalıyor, antrenman yapıyor, psikolojik olarak kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Sürekli haberleştiğimiz için Türkiye genelindeki sporcu, antrenör, kulüp idareci ve camiamızın bireylerinden sağlık açısından psikolojik durumları açısından sürekli haberdar oluyoruz. Zor günlerde birbirimizle olan ilişkimizi ve dayanışmamızı kuvvetlendiriyoruz. Bizim federasyonumuzun amaçlarından biri de toplumda dört duvar arasına sıkışmış, sosyalleşmesi zorlaşmış işitme engelli bireylerin spor vasıtasıyla dış dünyaya açılmasını, topluma faydalı bir birey olmasını sağlamak. Bu süreçte bütün insanlar gibi işitme engelli bireylerin de psikolojileri agresif oluyor. Bu çalışmamızdan da çok verimli ve olumlu karşılıklar alıyoruz. Yaptığımız işin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dışarıdan da olumlu tepkiler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

SPOR İşitme engelli sporcular evde form tutuyor

Kaynak: DHA

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