Spor irfan can kahveci izlanda'nın yenilmesi de büyük bir avantaj oldu

11.09.2019 01:45

SPOR İrfan Can Kahveci İzlanda'nın yenilmesi de büyük bir avantaj oldu

Bundan sonraki turnuvalara katılacağımızı düşünüyorum

Serhan TÜRK KİŞİNEV (DHA) - Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Türkiye'nin Moldova ile oynadığı müsabakanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Güzel bir oyun sergilediklerini dile getiren İrfan Can Kahveci, Bugün rahat, güzel ve iyi bir oyun sergiledik ve sonucunu aldık. İlk maç biraz zorlansak da galip gelmeyi bilmiştik ama bugün iyi bir oyunla ve rahat bir skorla galip geldik. İzlanda'nın yenilmesi de büyük bir avantaj oldu. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu oyunu sergileyip, 3 puanı almak istiyoruz dedi.

BUNDAN SONRAKİ TURNUVALARA KATILACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Andorra maçının ardından eleştirilere maruz kalmalarını değerlendiren milli oyuncu, Bazı maçlar böyle olabiliyor. Ona bakılırsa, Fransa'ya karşı da galip gelmiştik çok güzel bir oyunla. Çok çabaladık Andorra maçında da ama olmadı, şanssızlık diyelim. Sonuçta galip gelmesini bildik, 3 puanı aldık. Eleştiriler geldi, olabilir. Ama bizim takımımızın iyi bir jenerasyon yakaladığını ve bundan sonraki turnuvalara da katılacağımızı düşünüyorum diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA