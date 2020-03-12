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İrfan Can Kahveci, Başakşehir, İstanbul, Kopenhag, Güncel

SPOR İrfan Can Kahveci İnşallah golün avantajını kullanarak turu geçeriz

SPOR İrfan Can Kahveci İnşallah golün avantajını kullanarak turu geçerizSahaya ısınmaya çıktığımda tüylerim diken diken olduUmarım en yakın sürede virüs olayını çözerizİbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR - İstanbul Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Kopenhag karşısında golü son...

12.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:58
SPOR İrfan Can Kahveci İnşallah golün avantajını kullanarak turu geçeriz

SPOR İrfan Can Kahveci İnşallah golün avantajını kullanarak turu geçeriz

Sahaya ısınmaya çıktığımda tüylerim diken diken oldu

Umarım en yakın sürede virüs olayını çözeriz

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR - İstanbul Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Kopenhag karşısında golü son dakikalarda bulduklarını ifade ederek, Gol son dakikada nasip oldu. İnşallah bu golün avantajını kullanarak turu geçeriz dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur için avantaj kazanan İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki atmosfer için taraftarlara teşekkür eden İrfan Can Kahveci, Sahaya ısınmaya çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Halkımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bugün burada müthiş bir atmosfer vardı, bize hiç görmediğimiz bir atmosfer yaşattılar diye konuştu.

GOL SON DAKİKADA NASİP OLDU

Kopenhag takımının zorlu bir ekip olduğunu söyleyen Kahveci, Maçın başından beri rakibi çok zorladık. Rakip de iyi bir takım. Çok koşuyorlar ve agresifler. Gol son dakikada nasip oldu. İnşallah bu gol avantajını kullanıp, turu geçeriz şeklinde konuştu.

UMARIM EN YAKIN SÜREDE VİRÜS OLAYINI ÇÖZERİZ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında da açıklamalarda bulunan Kahveci, Her insan tedirginlik yaşıyor. İnşallah en yakın sürede bu virüs olayını da çözeriz. Herkesin tedirginliği de geçer ifadelerini kullandı.

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SPOR İrfan Can Kahveci İnşallah golün avantajını kullanarak turu geçeriz

Kaynak: DHA

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SPOR İrfan Can Kahveci İnşallah golün avantajını kullanarak turu geçeriz

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