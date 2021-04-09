SPOR İrfan Buz Bir puan bizim açımızdan çok çok önemli

SPOR İrfan Buz Bir puan bizim açımızdan çok çok önemliTaha AYHAN MALATYA,(DHA)- Süper Lig'in 33'üncü haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

SPOR İrfan Buz Bir puan bizim açımızdan çok çok önemli

Taha AYHAN MALATYA,(DHA)- Süper Lig'in 33'üncü haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hem Fenerbahçe hem de Yeni Malatyaspor için çok önemli bir maça çıktıklarını belirten İrfan Buz, Bizim açımızdan bir puan gerçekten çok iyi. Mücadele anlamında takımım inanılmaz derecede mücadele verdi. Analize baktığımız zaman özellikle ilk devre istediklerimizi yaptık. İlk devrede rakibi daha statik, daha ağır oynamaya yönlendirdik. Pas kanallarını iyi kapattık, çok temaslı oynadık. Kendi sahanızda Fenerbahçe ile oynuyorsunuz, çok önemli bir müsabakaya çıkıyorsunuz ve 1-0 geriye düşüyorsunuz. Biz de geriye düştüğümüzde yine devam ettik ve geçiş oyunlarımızla golü de bulduk. Pozisyonlarımız da vardı. Özellikle ilk devrede, genel anlamda 70 dakika çok çok iyi bir Yeni Malatyaspor vardı. Sonrasında hamlelerle birlikte Fenerbahçe'nin üstünlüğü, Fenerbahçe'nin pozisyonları vardı. Arkadaşlarımız çok mücadele verdi, ancak bizim de hamle şansımız biraz daha farklı olmuş olsa oyuna daha ortak olabilirdik diye düşünüyorum. Burada belki biz de bazı fırsatları yakalayabilirdik. Ancak şunu söyleyelim tabi istatistiklere hiç bakmayalım Fenerbahçe üstün doğru. Ama bizim açımızdan çok çok önemli bir puan. Bunu söyleyebiliriz ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı