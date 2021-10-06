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İranlı ve ABD'li iki güreşçi arasındaki rekabette yeni sayfa

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
İranlı ve ABD'li iki güreşçi arasındaki rekabette yeni sayfa

Güreşçiler İranlı Hassan Yazdani ile ABD'li David Taylor arasında uzun yıllardır devam eden rekabet, hız kesmeden devam ediyor.

Güreşçiler İranlı Hassan Yazdani ile ABD'li David Taylor arasında uzun yıllardır devam eden rekabet, hız kesmeden devam ediyor.

İran'ın en ünlü spor simaları arasında yer alan ve serbest stil 86 kiloda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki Yazdani ile ABD tarihinin yetiştirdiği en iyi güreşçiler arasında gösterilen 30 yaşındaki Taylor arasındaki rekabet, yeni bir boyuta taşındı.

İlk olarak 2017 Dünya Kupası'nda karşılaşan ikiliden Yazdani, mücadelede 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşma, Taylor'ın 8-4 üstünlüğüyle sona erdi.

2018 Dünya Şampiyonası'nda ise Yazdani bu kez 6-2 öne geçmesine rağmen mücadele 11-6 Taylor'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkili arasındaki üçüncü maç ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın finalinde oldu. Yazdani, 3-2 önde götürdüğü karşılaşmanın son saniyelerinde kaybettiği puanlarla rakibine bir kez daha yenilmekten kurtulamadı ve gümüş madalyada kaldı.

Son olarak Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden 2021 Dünya Şampiyonası'nın finalinde pazar günü karşılaşan ikiliden kazanan taraf, bu kez Yazdani oldu. Rakibini 6-2 yenen İranlı güreşçi, ülkesine altın madalyayı kazandırdı.

Yazdani'nin bu başarısı ülkesinde büyük coşkuyla karşılanırken, ikili arasındaki rekabette üstünlük ise ilk kez el değiştirdi. Bu galibiyeti AA'ya değerlendiren Tahranlı spor muhabiri Rohullah Amini, "Hassan Yazdani'nin David Taylor'u yenmesi, İranlı iki güreşçinin daha Oslo'da altın madalya kazanmasından çok daha büyük bir şey. İkili arasındaki rekabet, burada İran ile ABD arasındaki ilişkilerin bağlamı olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Yazdani'nin, 3 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Tokyo 2020'de şampiyonluğa ulaşan Taylor ise 1 dünya şampiyonluğu elde etti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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Haber: İranlı ve ABD'li iki güreşçi arasındaki rekabette yeni sayfa - Haberler Spor
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