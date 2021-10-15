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İpekyolu Belediyesinden kadınlar için voleybol turnuvası

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İpekyolu Belediyesinden kadınlar için voleybol turnuvası

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kadınlara yönelik voleybol turnuvası düzenliyor.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, kadınlara yönelik Voleybol turnuvası düzenliyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl ilki düzenlenecek olan 'İpekyolu Belediyesi Kadınlar Voleybol Turnuvası'nda başvuruların başladığı belirtildi. 25 Ekim tarihine kadar başvuruların alınmaya devam edeceği turnuvanın amacının sporun birleştirici gücünden faydalanarak, kadınların sosyalleşmelerini sağlamak olduğu ifade edilen açıklamada, turnuva kuralları ise şöyle sıralandı:

"Fikstür katılımcı takım sayısına göre belirlenecektir. Takımlar tek devreli lig usulü ( çeyrek final, yarı final, final) ile mücadele edecektir. Takımlar 3 set şeklinde mücadele edeceklerdir. 3 setin 2 sini alan bir üst tura yükselecektir. Setler 20 sayı üzerinden oynanacaktır. Oyun esnasında sayılarda eşitlik söz konusu olduğu durumda fark 2 ye çıkana kadar devam edecektir. 3. Set 10 sayı üzerinden oynanacaktır. Final müsabakası 25 sayı 3 set, eşitlik durumunda 3 üncü set 15 sayı üzerinden oynanacaktır. Takımlar 8 kişi 'den oluşturulacaktır( 6 asil 2 yedek). Takım kadrolarında bulunan oyuncuların turnuvanın başlangıç günü itibarı ile 16 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Takımlar turnuvanın ilk maçından itibaren kadrolarında değişiklik ve ekleme yapamayacaklardır. Turnuvalarda takım başında teknik sorumlu bulunabilir. Teknik sorumlunun olmadığı durumlarda takım kaptanı takımın sorumlusu haline gelir. Maç öncesinde verilen takım oyuncu listesinde mutlaka takım kaptanı belirtilmelidir. Takımların maç saatinden en az 1 saat önce hazır bulunması gerekir. Turnuvaya eksik oyuncuyla ( 6 asil altında ) katılırsa direk mağlup sayılır. Rakip takım bir üst tura geçmeye hak kazanır. Müsabakalara oyuncular İpekyolu Belediyesi servisleriyle götürülecektir. İpekyolu ilçesi dışından turnuvaya katılacak takımlara servis hizmeti verilmeyecek, kendi imkanları ile katılım sağlayacaktır. Müsabakalar Bostaniçi Toplum Merkezi Spor Tesisinde oynanacaktır. Turnuvada ilk 3'e giren takımlar ödüllendirilecektir. Telefon üzerinden başvurular alınmayacaktır." - VAN

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Haber: İpekyolu Belediyesinden kadınlar için voleybol turnuvası - Haberler Spor
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