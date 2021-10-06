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'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' Projesi Sporcuların Büyük Başarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' Projesi Sporcuların Büyük Başarı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen 'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' Projesi sporcuları, Şehit Polis Yasin İKE Taekwondo Turnuvasın'nda 11 madalya kazandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen 'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' Projesi sporcuları, Şehit Polis Yasin İKE Taekwondo Turnuvasın'nda 11 madalya kazandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasına (Şehit Polis Yasin İKE Taekwondo Turnuvasına) Kayseri Emniyetspor Kulübü olarak katıldı. 08-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılım sağlamak amacıyla 02-03 Ekim 2021 tarihlerinde Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasına Kayseri Emniyetspor Kulübü, 13 sporcu ve 2 antrenör ile katıldı. Turnuvada 6 sporcu birincilik derecesi ile altın madalya, 3 sporcu ikincilik derecesi ile gümüş madalya, 2 sporcu da üçüncülük derecesi ile bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - KAYSERİ

'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' Projesi Sporcuların Büyük Başarı

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Haber: 'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' Projesi Sporcuların Büyük Başarı - Haberler Spor
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