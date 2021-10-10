ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekomspor'u 81-71 yendi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekomspor'u 81-71 yendi.

Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 üstün geçen Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına da 49-32 önde girdi.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren İstanbul temsilcisi, son periyoduna 67-56 önde girdiği karşılaşmada parkeden 81-71 galip ayrıldı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gökhan Çıra İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 23:06:26. #1.17#