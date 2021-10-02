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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Duhan KöyiçiTOFAŞ: Emre Tanışan 7, Zubcic 5, Shepherd 13, Berke Büyüktuncel, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 2, Saldivar 4, Simmons 8, Cook 36, Muhsin Yaşar 15Büyükçekmece Basketbol: Crawford 7, White 10, Enes Berkay Taşkıran 15, Kadir...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Emre Tanışan 7, Zubcic 5, Shepherd 13, Berke Büyüktuncel, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 2, Saldivar 4, Simmons 8, Cook 36, Muhsin Yaşar 15

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 7, White 10, Enes Berkay Taşkıran 15, Kadir Bayram, Greene, Caner Deniz 6, Mükremin Deniz Kılıçlı 7, Bruinsma 23, Herun 13, Mustafa Kurtuldum 4, Barış Çağan Özkan 2

1. Periyot: 26-18

Devre: 52-37

3. Periyot: 67-64

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol'u 98-87 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

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