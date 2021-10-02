ING Basketbol Süper Ligi
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor
Salon: TOFAŞHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Duhan KöyiçiTOFAŞ: Emre Tanışan 7, Zubcic 5, Shepherd 13, Berke Büyüktuncel, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 2, Saldivar 4, Simmons 8, Cook 36, Muhsin Yaşar 15Büyükçekmece Basketbol: Crawford 7, White 10, Enes Berkay Taşkıran 15, Kadir...
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
TOFAŞ: Emre Tanışan 7, Zubcic 5, Shepherd 13, Berke Büyüktuncel, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 2, Saldivar 4, Simmons 8, Cook 36, Muhsin Yaşar 15
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 7, White 10, Enes Berkay Taşkıran 15, Kadir Bayram, Greene, Caner Deniz 6, Mükremin Deniz Kılıçlı 7, Bruinsma 23, Herun 13, Mustafa Kurtuldum 4, Barış Çağan Özkan 2
1. Periyot: 26-18
Devre: 52-37
3. Periyot: 67-64
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol'u 98-87 yendi.