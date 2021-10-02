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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Musa Kazım ÇetinBeşiktaş Icrypex: Bone 10, Egehan Arna 2, Bluiett 10, Furkan Haltalı 1, Lawson 12, Hollis-Jefferson 6, Ercan Osmani 10, Oğuzhan Göktepe, Mehmet Yağmur 2, Yağız Aksu 2, Hakan SayılıAnadolu Efes: Larkin...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş Icrypex: Bone 10, Egehan Arna 2, Bluiett 10, Furkan Haltalı 1, Lawson 12, Hollis-Jefferson 6, Ercan Osmani 10, Oğuzhan Göktepe, Mehmet Yağmur 2, Yağız Aksu 2, Hakan Sayılı

Anadolu Efes : Larkin 4, Beaubois 21, Tolga Geçim 1, Singleton 16, Petrusev 15, Anderson 19, Doğuş Balbay 3, Dunston 8, Yiğitcan Saybir 7, Buğrahan Tuncer 4, Erten Gazi 3, Ömer Can İlyasoğlu

1. Periyot: 17-33

Devre: 22-59

3. Periyot: 40-84

ING Basketbol Süper Lig'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 101-55 yendi.

Anadolu Efes ikinci galibiyetini alırken, siyah-beyazlı ekip ikinci kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında dışarıdan etkili olan Beşiktaş Icrypex, Buliett ve Bone'un üç sayılık basketleriyle 8-7 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, boyalı alanda iyi savunma yapan rakibi karşısında dışarıdan kaçırmaya başladı ve Anadolu Efes, Beaubois'in basketleriyle 7. dakikada 16-10 üstünlük yakaladı. Dış şutlarda Anderson ile sayı üretmeye devam eden ve son dakika içinde farkı 18 sayıya (33-15) çıkaran konuk ekip, ilk çeyreği de 33-17 önde geçti.

Anadolu Efes'ın boyalı alandaki iyi savunması karşısında pota altında şut imkanı bulamayan ve dışarıdan da dengesiz atışlar yapan siyah-beyazlı takım, 7 dakika sayı üretemedi. Anderson ile üç sayılık basketler kazanan lacivert-beyazlı ekip, 3. periyot sonunda farkı 37 sayıya çıkardı: 22-59.

Karşılaşmanın 3. periyodunu 84-40 önde geçen Anadolu Efes, karşılaşmayı da 101-55 kazandı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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