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İnegölspor'da teknik direktör Şimşir ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Spor
İnegölspor'da teknik direktör Şimşir ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile yollar ayrıldı.

İnegölspor'un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "İnegölspor'umuzda teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'in istifasının ardından yollar ayrıldı. 5-0'lık Sakayaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktörümüz Hasan Erkin Şimşir, istifasını yönetim kurulumuza sundu. Yönetim kurulumuz ise Şimşir'in istifasını kabul etti. Teknik Direktörümüz Şimşir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.


- Bursa

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Spor Haberleri
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