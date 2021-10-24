İnegölspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir istifa etti
TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, 5-0'lık Sakaryaspor mağlubiyetinin ardından istifa etti.
TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, 5-0'lık Sakaryaspor mağlubiyetinin ardından istifa etti.
Sakaryaspor'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından İnegölspor'da istifa şoku yaşandı. İnegölspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, istifasını yönetim kuruluna sundu. Yönetim kurulu ise Şimşir'in istifasını kabul etti. - BURSA
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