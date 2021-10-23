İnegöl Futbol Şölenine ev sahipliği yaptı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi ile İnegölspor işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve İnegölspor'un kurucu Başkanı Hasan Bilge'nin adı verilen U10 Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

İnegölspor ile birlikte; Altınordu, Alanyaspor, Kafkasspor, Arabayatağıspor, Kütahyaspor, Balıkesirspor ve Bursa Kültürspor'un mücadele ettiği turnuva adeta bir futbol şöleni havasında yapıldı. İnegöl Belediyesi, İnegölspor işbirliğinde bu yıl ilk kez u10 Futbol Turnuvası düzenledi. Her yıl şehre değer katmış birinin adını taşıması planlanan turnuvaya ilk yılında İnegölspor'un Kurucu Başkanı Hasan Bilge'nin adı verildi. Altyapı adına önemli başarılar elde etmiş kulüplerin yer aldığı turnuvada hem altyapılara dikkat çekmek hem de resmi müsabakası olmayan küçük yaş gruplarına müsabaka heyecanı yaşatmak adına gerçekleştirilen turnuva yapıldı.

İnegölspor ile birlikte; Altınordu, Alanyaspor, Kafkasspor, Arabayatağıspor, Kütahyaspor, Balıkesirspor ve Bursa Kültürspor'un mücadele ettiği turnuva Orhaniye Semt Sahasında başladı. 8 takım, gün boyu 7 karşılaşma oynadı. Turnuvada tüm takımlara şampiyonluk kupası takdim edildi. İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen İnegöl Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sahayı bizlere tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a da teşekkür ediyorum. Turnuvamıza katılan tüm takımlara davetimizi kırmadıkları için teşekkür ediyorum. Bugünün kaybedeni yok. Tüm takımlarımız şampiyon" dedi.

Adına turnuvanın düzenlendiği İnegölspor Kurucu Başkanı Hasan Bilge ise, "Böyle anlamlı bir turnuvaya benim adımı layık gördükleri için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin ve Türk futbolunun güçlenebilmesinin altyapılara verecekleri önemle olacağını uzun yıllardır öne sürüyordum. U10 takımlarının mücadele ettiği turnuvaya özellikle ülkemizin altyapıda marka olmuş kulüplerini de davet ettik. Bizleri kırmayarak bugün burada olan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız altyapının önemine vurgu yapmak ve aynı zamanda lig usulü karşılaşmaları olmayan alt yaş gruplarına müsabaka heyecanını yaşatmaktı" dedi. - BURSA