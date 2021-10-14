İnegöl Belediyesi İstanbul Maratonuna 150 kişi götürecek - Haberler Spor
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İnegöl Belediyesi İstanbul Maratonuna 150 kişi götürecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İnegöl Belediyesi İstanbul Maratonuna 150 kişi götürecek

İnegöl Belediyesi N Kolay İstanbul Maratonu Halk Koşusuna 150 kişi götürecek.

İSTANBUL (İHA) - İnegöl Belediyesi N Kolay İstanbul Maratonu Halk Koşusuna 150 kişi götürecek. 7 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek maratonla ilgili kayıtlar http://www.inegolunfikri.com/basvuru/sporistanbul adresinden online olarak yapılacak.

Geçen yıl pandemi dolayısıyla düzenlenemeyen İstanbul Maratonu, bu yıl sınırlı sayıda sporcu ile gerçekleştirilecek. 20 bin kişinin katılacağı koşuya İnegöl Belediyesi de 150 kişiyi ücretsiz olarak götürecek. İstanbul Maratonu kayıtları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, kayıtların online olarak alınmaya başladığını duyurarak, "Her yıl düzenli olarak yapılan fakat geçen yıl pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen İstanbul Maratonu, bu yıl pandemi ile birlikte değişen şartlarda sınırlı sayıda iştirakçiyle yapılacak. N Kolay İstanbul Maratonu halk koşusu pandemiden dolayı 20 bin iştirakçi ile sınırlandırılmıştır. Bu maratona katılmak isteyen vatandaşlarımız öncelikle kayıtlarını İnternet üzerinden N Kolay Maraton İstanbul sayfasına girerek yapacak, aynı zamanda tişört dağıtımı ve temini için Fatih Spor Kompleksini seçerek kayıtlarını yapacaklar."

Taban, "Bizler de İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına ulaşım desteğini sağlamak istiyoruz. Bunun için yapmaları gereken tek şey belediyemizin http://www.inegolunfikri.com/basvuru/sporistanbul sayfasına girerek hem İstanbul Halk Maratonuna nasıl kayıt yapacaklarına dair linke erişim sağlayacaklar, hem de araçlarımızdan faydalanabilmeleri için aynı siteden online kayıt yapabilecekler. Bu yıl İstanbul Maratonuna götüreceğimiz sayı 150 kişi ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze 0224 713 90 20 no'lu telefondan bilgi alabilirler" diye konuştu. - BURSA

İnegöl Belediyesi İstanbul Maratonuna 150 kişi götürecek

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