Indian Wells'te Azarenka-Badosa finali - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Indian Wells'te Azarenka-Badosa finali

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Indian Wells'te Azarenka-Badosa finali

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells tenis turnuvasında Belaruslu Victoria Azarenka, Letonya'dan Jelena Ostapenko'yu 2-1 yenerek finale çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells tenis turnuvasında Belaruslu Victoria Azarenka, Letonya'dan Jelena Ostapenko'yu 2-1 yenerek finale çıktı.

Indian Wells'te daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Azarenka, 2017 Fransa Açık şampiyonu Ostapenko'yu yarı finalde 3-6, 6-3, 7-5 biten setler sonrasında 2-1 yendi.

32 yaşındaki Belaruslu sporcu, finalde İspanya'dan Paula Badosa ile yarın karşılaşacak.

Azarenka, şampiyon olması durumunda Indian Wells'i 3 kez kazanan ilk kadın tenisçi unvanını elde edecek.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Devlet Bahçeli
Magazin Derya Tuna
Spor Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Münir Karaloğlu Cristiano
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Indian Wells'te Azarenka-Badosa finali - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 12:05:25. #1.12#