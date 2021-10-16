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İnci Ece Öztürk, İtalya'daki Dünya Bocce Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
İnci Ece Öztürk, İtalya'daki Dünya Bocce Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda basamak disiplininde milli sporcu İnci Ece Öztürk, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda basamak disiplininde milli sporcu İnci Ece Öztürk, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcu İnci Ece Öztürk, Alassio şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada basamak disiplininde mücadele etti.

Milli sporcu, final müsabakasında Fransız rakibi Barbara Barthet'e son saniye sayısıyla 38-37 yenildi ve şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Haber: İnci Ece Öztürk, İtalya'daki Dünya Bocce Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Haberler Spor
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