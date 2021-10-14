İlhan Palut: 'İyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul'a gideceğiz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlhan Palut: "İyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul'a gideceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlhan Palut:

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray deplasmanına çok iyi mücadele edip, iyi futbol oynamak için gideceklerini belirterek, deplasmandaki İstanbul takımı maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi.

İSTANBUL (İHA) - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray deplasmanına çok iyi mücadele edip, iyi futbol oynamak için gideceklerini belirterek, deplasmandaki İstanbul takımı maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi.

Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Antrenman öncesi İlhan Palut ve Nejc Skubic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçının hazırlıklarına başladıklarını kaydeden İlhan Palut, "Bugün milli oyuncularımız aramıza katıldı ve hepsi dün gece saatlerinde burada oldu. Bugün itibariyle takımla çalışmaları çok mümkün olmuyor. Bugün bir rejenerasyon çalışması yapacaklar. Yine çok iyi mücadele edip iyi futbol oynamaya gideceğiz İstanbul'a. İnşallah güzel bir sonuçla dönmeyi umuyoruz. Tabii ki kolay maç değil. İstanbul takımları deplasmanda her zaman zor maçlardır. Biz de buna göre hazırlanacağız. İyi bir mücadele etmek, iyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul'a gideceğiz" dedi.

"ÇIKAN HİÇBİR HABERE ŞAŞIRMIYORUM"

Palut, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Konyaspor'un başına getirileceği yönündeki çıkan haberler le ilgili ise, "Gerçekten bunları kontrol etme şansımız yok. Benim de kulüp resmi açıklama yapana kadar haberim yoktu. Artık sosyal medyanın bu kadar yoğun, hoyrat kullanıldığı ortamlarda çıkan hiçbir habere şaşırmıyorum; ne kendimle alakalı, ne başka bir takımla alakalı, ne başka bir teknik direktörle alakalı. Artık doğru, yalan birbirine karıştı. Etkileniyor musunuz? diye soracak olursanız, hayır etkilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

NEJC SKUBİC: "BİZİM ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN KAZANMAK"

Galatasaray'a karşı daima iyi oynadıklarını dile getiren Skubic, geçmişte olduğu gibi bu maçta da güzel bir sonuç almak istediklerini belirtti. Takımın performansını değerlendiren Sloven futbolcu, "Şu noktada pozitif kalmamız gerekiyor. Çünkü 8 haftadır yenilmeyen Konyaspor var. Tabii ki de hedeflerimiz doğrultusunda kazanmak zorundayız. Bizim önceliğimiz her zaman kazanmak. Şunu da göz ardı etmemek gerekiyor ki Trabzon ve Alanya maçında takımımız oldukça iyi bir performans sergiledi. Bu maçlarda maalesef kaleci faktörleri vardı. Bu iki maçta da kaleciler üstün bir performans sergilediğinden dolayı galibiyeti elimizden kaçırdık. Her zaman galibiyete oynayan bir Konyaspor var. Bunu Galatasaray maçında da göstermek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

İlhan Palut: İyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul'a gideceğiz

İlhan Palut: İyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul'a gideceğiz

İlhan Palut: İyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul'a gideceğiz

İlhan Palut: İyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul'a gideceğiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

 Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Seren Serengil
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlhan Palut: 'İyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul'a gideceğiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:51:15. #1.12#