- İlhan Palut: "Galip gelememe periyodumuz uzadı"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, A.Alanyaspor ile berabere kalmalarıyla birlikte galip gelememe periyotlarının uzadığını belirterek, daha iyi bir Konyaspor izlettirmek istediklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 8. haftasında A.Alanyaspor ile iç sahada 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sahalarında kazanmak istedikleri bir karşılaşma olduğunu anlatan İlhan Palut, "Maçın ilk yarısına baktığımız zaman dengeli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. İki takımın birbirine üstünlük kurmadığı dengeli bir oyun oldu. İkinci yarı biz oyunu rakip sahaya yıkmaya ve baskılı oynama niyetiyle başladık ama ta ki duran toptan yediğimiz gole kadar. Ondan sonraki 10 dakika şaşkınlık, yediğimiz golü toparlayamama süresi geçti. Son 20 dakika uzatmayla beraber maçı geri çevirme adına tüm gayreti gösterdi takım. Son 20-25 dakikalık oyunda beraberliği yakaladık. Belki galibiyete de ulaşabilirdik. Alanyaspor da bugün mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Kazanmak istiyorduk. Sonuç olarak her ne kadar bugün yenilgisiz bir takımsak da galip gelememe periyodumuz uzadı. Bu da bizi hedeflerimiz açısından rahatsız ediyor" dedi.

"Daha iyi bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz"

Milli maç arasına girdiklerini hatırlatan Palut, "9 tane futbolcumuz milli takımlarda. Belki tekrar takım olarak çalışma şansını çarşamba, perşembe günü elde edeceğiz. Son 1-2 haftada gördüğümüz eksikler üzerine gidip tekrar daha iyi bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz" diye konuştu.