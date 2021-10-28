İlhan Palut: Fenerbahçe karşısında galip gelmek istiyoruz

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Ligin 11'inci haftasında iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak konuştu. Palut, "Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Fakat bu maçta kendi oyunumuzu oynayarak çok iyi mücadele edip, galip gelmek istiyoruz" dedi.

Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor antrenmanına takımdan ayrı çalışan Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovic katılmadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, çabukluk çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.

İttifak Holding Konyaspor'un golcü oyuncusu Ahmed Hassan, Sokol Cikalleshi ile birlikte oynamanın güzel olabileceğini söyledi. Hassan, "Kaliteli oyuncularla oynamak her zaman çok güzeldir. Cikalleshi ile oynamak da böyle. Sokol da benim takım arkadaşım. Onunla birlikte oynamak benim açımdan çok faydalı olur ama hocamızın kararıdır. Eğer hocamız 2 forvetle oynamak isterse bu benim açımdan da iyi olur. Kim oynarsa oynasın, önemli olan galip gelmek" dedi.