Spor ilçe müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
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Spor ilçe müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

Mersin'de Yenişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İrfan Akkar (54), otomobiliyle seyir halinde iken kaldırımdaki otobüs durağına çarparak hayatını kaybetti.

Spor ilçe müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
13.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:55

Mersin'de Yenişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İrfan Akkar (54), otomobiliyle seyir halinde iken kaldırımdaki otobüs durağına çarparak hayatını kaybetti. Kazada, durakta bekleyen bir genç de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İrfan Akkar yönetimindeki 33 ADN 551 plakalı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte durakta bekleyen Onur Alagöz (22) ağır yaralandı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü İrfan Akkar hayatını kaybederken, diğer yaralanın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İrfan Akkar'ın, araç kullandığı sırada kalp krizi geçirdiği ve kazanın bu nedenle meydana geldiği öne sürülürken, Akkar'ın, Yenişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüttüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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