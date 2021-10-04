Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, yurtlara gelen öğrencileri karşıladı - Haberler
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Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, yurtlara gelen öğrencileri karşıladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, yurtlara gelen öğrencileri karşıladı

Aydın'daki yurtlara yerleşmek için gelen üniversite öğrencilerini Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu karşıladı.

AYDIN (İHA) - Aydın'daki yurtlara yerleşmek için gelen üniversite öğrencilerini Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu karşıladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni kazanan ve Aydın'daki Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü'nün yurtlarına gelen öğrencileri ve ailelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu karşıladı. Yurtlara gelen öğrencileri karşılayan Müdür Fillikçioğlu öğrencilere kitap hediye etti.

Aydın'daki kredi yurtlarının eksiksiz olarak öğrencilerin hizmetinde olduğunu aktaran Müdür Fillikçioğlu, sosyal medyadan "Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanı'mızın selamını gençlerimize ve ailelerine iletim. Bakanımızın gençlerimize gönderdiği kitapları hediye ettik" paylaşımında bulundu. - AYDIN

Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, yurtlara gelen öğrencileri karşıladı

Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, yurtlara gelen öğrencileri karşıladı

Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, yurtlara gelen öğrencileri karşıladı

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Haber: Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, yurtlara gelen öğrencileri karşıladı - Haberler
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