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IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale gelmesini önerdi

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale gelmesini önerdi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'den beri maçlarda uygulanan 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale getirilmesini teklif etti.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'den beri maçlarda uygulanan 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale getirilmesini teklif etti.

IFAB'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA başkanlığındaki IFAB Futbol ve Teknik Danışma Heyeti toplantısı, video konferans yoluyla düzenlendi.

Toplantıda, 8 Mayıs 2020'de başlatılan ve mayısta 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılan profesyonel futbol maçlarında takımların 5 oyuncu değişikliği yapmasına izin veren kuralın, kalıcı olması önerildi.

Teklifin, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak IFAB Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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