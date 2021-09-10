Spor için doğa sizi çağırıyor

10 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİSpor için doğa sizi çağırıyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sahip olduğu doğal zenginlikleri ve yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri,...

10 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Spor için doğa sizi çağırıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sahip olduğu doğal zenginlikleri ve yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Bursa'nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri etkinliğinde spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'nde; dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, off road, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, bocce, kanyon, atletizm, labirent oryantiring gibi bir çok branş hem tanıtılacak hem de katılımcılara yerinde deneme fırsatları sunulacak. Ayrıca çocuklar için survivor parkuru, mini golf gibi birbirinden eğlenceli faaliyetler de 2 gün boyunca etkinlik alanında yer alacak.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda 11 Eylül Cumartesi günü saat 13. 00'da başlayacak etkinlikler kapsamında yaklaşık 50 farklı kamu kurumu, spor kulübü ve spor topluluğu tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek.

Bu yıl gerçekleştirilecek etkinliğin ana konsepti, yeşilin başkenti Bursa'nın sembollerinden biri olan "Çınar Ağacı" olacak.

Arama kurtarma tatbikat gösterilerinin de yapılacağı etkinlikte rotasız seyyah ve yol hikayeleri, Vira Cemal ve orkestrası ile Ali Likoğlu konseri ile Bursalılar keyifli bir hafta sonu geçirecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre