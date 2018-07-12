Spor İbrahim Üzülmez Dövizdeki yükseliş transferleri etkiliyor

Turgay İPEK ERZURUM (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Palandöken'de enerji depolayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, son günlerde dövizde yaşanan dalgalanmaların futbolcu transferlerini çok etkilediğini söyledi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kamp için verdikleri Erzurum kararının çok doğru olduğunu belirtti. Kentin havası ve saha şartlarının kamp yapmaya son derece müsait olduğunu ifade eden Üzülmez, Erzurum'un kamp anlamında çok doğru bir yer. Yıllarca dışında kamp yapan birisi olarak buradaki ortamı bulmak çok kolay değil. Çünkü diğer takımlarla aynı saatte antrenmana başlamamıza rağmen hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Sahalar, otel ve hava şartları muhteşem diye konuştu.

Süper Lig'in en zayıf takımı olduklarını hatırlatan Üzülmez, transferlerdeki geç kalmışlıklar ve sakatlıklar nedeniyle 15-16 futbolcu ile kampı cumartesi günü tamamladıklarını kaydederek şunları söyledi Başkanımız transfer konusuyla ilgileniyor, biz de onların göndereceği oyuncularla takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Elimizdeki malzemeyi en iyi seviyeye getireceğiz. Ama iyi futbolculara ihtiyacımız var. Kamuoyunda asansör takım görüntüsünde olan Rizespor'u bundan uzaklaştırıp daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Fakat son zamanlarda dövizde yaşanan yükselme futbol takımlarını etkiledi. Büyük takımların da bu konuda sıkıntı çektiğini görüyoruz. Büyük takımlar 3-4 futbolcuyla transferi bitiriyor. Fakat bizim gibi alt ligden gelen takımlarında 8-9 transfere ihtiyacı var. Çünkü Süper Lig rekabeti için bunlara ihtiyacımız var. Bu ligdeki kaliteyi belki de düşürebilir ama çok fazla etkilemez. Çünkü bazı takımlarda da yüzde 60-70 oranında değişim olmadı. Her şeye rağmen bu savaşın içindeki yerimizi alıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Taraftarımızı her sezon olduğu gibi bu yıl da yanımızda görmek istiyoruz.

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