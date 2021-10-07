İBB Başkanı İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları ağırladı

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (İBBSK) sporcularını Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te ağırladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan toplam 7 İBBSK sporcusunu ödüllendirdi. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın pandemi nedeniyle seyircisiz yapılmasının talihsizlik olduğunu belirten İmamoğlu, "Spor buluşmasının belki de en değerli unsurlarından birisi, seyirci heyecanının da içinde olmasıdır ama bu da belki tarihe not düşülen, hepimizin belki dersler alması gereken, bir daha dünyada var olan insanlar olarak sorumluluklarını gözden geçirmesi gereken bir dersi bize verdi diye de düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur ile İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da toplantıda yer alan diğer isimler oldu.