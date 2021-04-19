Spor hukukçusu Osman Buldan'dan "Avrupa Süper Ligi" değerlendirmesi Açıklaması

Spor hukukçusu Osman Buldan, Avrupa Süper Ligi'nde forma giyecek futbolcuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda yer alamayacak olmasını eleştirdi.

Spor hukukçusu Osman Buldan, Avrupa Süper Ligi'nde forma giyecek futbolcuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda yer alamayacak olmasını eleştirdi.

Osman Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek oyuncuların, FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak olmalarının yanlış bir karar olduğunu belirterek, "Ülke takımlarının cezalandırılması için o ülkelerce bu eylemin yapılmış olması gerekir." dedi.

Avrupa Süper Ligi'ni ülkelerin kurmadığına dikkati çeken Buldan, "O halde kararın oluşmasında katkısı olmayan ülke milli takımlarının cezalandırılması UEFA ve FIFA'nın mafyalaştığını gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur