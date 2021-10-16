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Houston Rocketslı Alperen Şengün'den 15 sayı, 12 ribaunt

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Houston Rocketslı Alperen Şengün'den 15 sayı, 12 ribaunt

ABD Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında 8 müsabaka oynandı.

ABD Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında 8 müsabaka oynandı.

Milli Oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'a 126-98 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Alperen Şengün, 24 dakika 52 saniye süre alıp, 15 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 110-94 yendi. Cleveland Cavaliers'da milli oyuncu Cedi Osman, süre aldığı 14 dakikada 14 sayı attı.

Milli oyuncu Ömer Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, evinde Boston Celtics'i 121-100 mağlup etti. Ömer Yurtseven, 5 dakika süre aldı ve 2 sayı ile maçı tamamladı.

Bir diğer milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 112-108 yenildi. Müsabakada Furkan Korkmaz 7 sayı kaydetti.

Oynanan hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

San Antonio Spurs - Houston Rockets: 126-98

Miami Heat - Boston Celtics: 121-100

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: 112-108

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers: 94-110

New York Knicks - Washington Wizards: 115-113

Chicago Bulls - Memphis Grizzlies: 118-105

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks: 103-114

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers: 119-97

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