Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara "Aktif olun" mesajı
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Güncel

Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara "Aktif olun" mesajı

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalanlara düzenli egzersiz önerisinde bulundu.

25.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:28
Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalanlara düzenli egzersiz önerisinde bulundu.

Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın üç temel taşının, fiziksel aktivite ve egzersiz, dengeli beslenme ile kaliteli ve yeterli uyku olduğunu söyledi.

Düzenli egzersiz ya da fiziksel aktivitenin faydalarının birçok bilimsel araştırmayla kanıtlandığını belirten Günay, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanlara şunları önerdi:

"Kendinize evde uygun bir alan oluşturun ve içsel motivasyonunuzu artırın. Sürecin uzaması durumunda düzenli bir egzersiz rutinine ihtiyacımız olacak. Birinci gün kardiyo ve esneklik, ikinci gün tüm kaslara yönelik kuvvet egzersizleri ve esneklik, üçüncü gün de sadece esneklik şeklinde bir döngüyle haftada 4-6 defa 30-50'şer dakikalık egzersizler uygulayabilirsiniz."

Örnek bir karma programı da paylaşan Günay, şunları kaydetti:

"Önce yaklaşık 5 dakika boyunca büyük kaslarınıza yönelik germe egzersizi uygulayın. Daha sonra 30 saniye, olduğunuz yerde dizlerinizi çekerek koşun. Ardından 30 saniye boyunca dirsekleriniz yere dayalı, kalçanız ve omuzlarınız düz bir hat oluşturacak şekilde sabit bekleyin. Yine 30 saniye boyunca sıçrayarak bacaklarınızı açıp kapatırken, ellerinizi, ayaklarınızla uyumlu şekilde başınızın üstünde birleştirip tekrar yana açın.

Bunların ardından da 30 saniye, dizleriniz yerde ya da ayaklar dayalı formda şınav yapın. Bu hareketlerin en az 3 set tekrar edilmesi gerek. Yorgunluk hissine göre her hareket bitiminde 30 ila 60 saniye dinlenilmesi lazım."

Tüm egzersizler sona erdiğinde de en az 10 dakikalık esnelik çalışması tavsiye eden Günay, "Solunum darlığı, kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıkları olanlar bu programı uygulamamalı. Bu planlama egzersiz seviyesi düşük, yeni başlayan bireylere yönelik. Hareket sayısını, süresini, dinlenme aralığını kondisyon düzeyinize göre değiştirebilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA

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