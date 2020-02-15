Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, yeni stat inşaatını inceledi

15.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:12

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, inşaatı süren Sinop Şehir Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Baykan, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'ta devam eden en önemli spor yatırımlarının başında gelen stat inşaatını incelemek için yetkililerle bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'de son dönemde spor tesisleri yapımında ciddi mesafe aldıklarını belirten Baykan, 2006 yılında Türkiye'de futbol oynanan alanların yüzde 46'sı çim iken bugün tüm statlarda yüzde 100'lere ulaşıldığını işaret etti.

Sinop'ta eski stadın yıkılarak 10 bin kişilik yeni stat inşaatının hızla devam ettiğini anlatan Baykan, "1970'li yıllarda yapılan Sinop stadının yenilenmesi, kent adına kazançtır. Stadın tamamlanması Sinop ve Türk sporuna önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca Sinop halkına da sosyal yaşam alanı olarak katkı olacağını düşünüyorum. Bu ve diğer spor yatırımlarının gerçekleşmesi, başlayanların hızla devam etmesi ve tamamlanmasında bizleri teşvik eden Sinop Milletvekilimiz Nazım Maviş'e teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de kente güçlü spor yatırımları kazandırılmasında Baykan'ın önemli katkıları bulunduğunu anlatarak, "Sinoplular adına kendilerine teşekkür ediyorum. Statta çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. 17 bin metrekarelik alanı kapsayacak stat 600 gün içinde tamamlanacak. Maliyeti 33 milyon lira olacak." diye konuştu.

İncelemelere Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da katıldı.

Kaynak: AA