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Hikmet Karaman: "Penaltıya kadar denk bir maç var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hikmet Karaman:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-1'lik Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Penaltıya kadar denk bir maç var" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-1'lik Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Penaltıya kadar denk bir maç var" dedi.

Kayserispor, ligin 8. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İki takım adına iyi bir maçtı. İyi de başladı. Yediğimiz ilk devredeki golden önce organizeli atağa çıkmıştık. Fernandes'in getirdiği topta pas opsiyonları var. Bu opsiyonları kullanmak gerekiyor veya kaleye attığınız şut ya gol olacak ya da aut olacak. Olmazsa takım geri gelemiyor. Şut iyi ama golü başlangıcı bizim için önemli. Topu kaldırıp arkada yediğimiz gol. Sonrada güzel bir gol attık. İkinci yarıya da moralli çıktık. Denk giden bir maçtı. Penaltıya kadar denk bir maç vardı. 2-1'den sonra maçı çevirmek için 6 forvet aldık. Rakibimizin de boş alan bulması ve pozisyona girmesi normal. Penaltı olmazsa 1 puan alabileceğimiz bir maçtı. Hamle gücü de önemli. Artık maç bitti. Milli takım arasını en iyi şekilde kullanacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

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