SPOR Hikmet Karaman: Çok üzgünüz
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SPOR Hikmet Karaman: Çok üzgünüz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Hikmet Karaman: Çok üzgünüzErcan ATA / ANKARA, (DHA) - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçtan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

SPOR Hikmet Karaman: Çok üzgünüz

Ercan ATA/ ANKARA, (DHA) - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçtan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Hikmet Karaman, ilk 30 dakika çok iyi oynadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Golü attıktan sonra çok net gol pozisyonlarımız var. Ozan'ın sağ bekten orta sahaya gelmesi, Gökhan'ın oyuna girmesi golü getirdi. Mutlaka o dakikalarda ikinciyi atmamız gerektiğini düşündüm. Alper bu maçta ligin kahramanı olabilirdi, güzel gol attı, biraz şansızdı. İkinci yarı oyunu kontrol etmek istedik, İbrahim sakatlandı. Uzatma dakikalarında 3 stoperle merkezi kapatalım dedik, oyunun bize dönmesi gerekiyordu. Fenerbahçe defansının arkasına sarkmalıydık. Maalesef yediğimiz golde içeride fazla olmamıza rağmen pozisyon olarak iki stoperimizde yanlış yerde durdu. Fevkalade üzgünüz. Son 3 maça bakıyorum 85, 88, 90+6'da golleri yemişiz. İki finali de almak zorundayız. Oyunun uzatma bölümlerine çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla fazla söylenecek bir şey yok. Ayağa kalkıp Kasımpaşa maçını kazanmalıyız."

Ligde kalmak için 4 puanın yetip yetmeyeceğini ve oyunun sonuna eklenen 7 dakikayı değerlendiren Karaman, "4 puan diğer takımların alacağı sonuca bağlı. Haftaya kazanırsak 41 puan yapacağız finale kalacağız. Uzatma dakikalarına bakıyorum. Denizlispor maçı oynadık, kalecileri yerden kalkmadı 5 dakikayı zor verdi hakem. Mağlup olduktan sonra 'Niye 7 dakika?' demek istemiyorum. Kalecimiz sakatlanınca öyle demiştir 7 dakika diye ama olmazdı. Aslında bu 7 dakika lehimizeydi. Fenerbahçe baskı kurunca golü bizim iki pas yaparak atmamız lazımdı. Alper ve İbrahim'in oyundan çıkması adımıza büyük şansızlık. Dolayısıyla fevkalade üzüntülüyüz. Oynadığımız oyun asla puanlara yansımıyor" ifadelerini kullandı.

SPOR Hikmet Karaman: Çok üzgünüz
SPOR Hikmet Karaman: Çok üzgünüz
SPOR Hikmet Karaman: Çok üzgünüz
SPOR Hikmet Karaman: Çok üzgünüz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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