Hidayet Türkoğlu: 'Bizi eleştirenlerin bugüne kadar neler yaptıklarını merak ediyoruz' - Haberler
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Hidayet Türkoğlu: "Bizi eleştirenlerin bugüne kadar neler yaptıklarını merak ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hidayet Türkoğlu:

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapılacak olan seçimde aday olacağını tekrar ederken, kendisini eleştirenlerle ilgili olarak da, "Bizi eleştirenlerin bugüne kadar neler yaptıklarını merak ediyoruz" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapılacak olan seçimde aday olacağını tekrar ederken, kendisini eleştirenlerle ilgili olarak da, "Bizi eleştirenlerin bugüne kadar neler yaptıklarını merak ediyoruz" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önümüzdeki süreçte gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili olarak konuşan Türkoğlu, "Ben bunu daha önce de açıklamıştım, yeniden açıklamak istiyorum. Başkan adaylığımı daha önce de söylediğim gibi yeniden söylüyorum. Amacımız, her adayın kendisini ifade edeceği ve projelerini anlatacağı bir süreç olması. Zaman zaman kulağımıza gelen kötü şeyler de oluyor. 5 senede somut anlamda yaptıklarımızı herkesle paylaşıyoruz. Sponsor gelirlerimiz, Türk sporcular için yaptıklarımızla büyük değerler kattığımızı düşünüyoruz. Bizi eleştirebilirler ama son 5 yılı başarısızlık olarak görmeleri gerçekten üzücü. İster istemez cevap vermemiz gerekiyor. Bizi eleştirenlerin neler yaptıklarını da merak ediyoruz. Biz projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kulüplerle iletişimimiz gerçekten çok iyi. Önümüzdeki 3 yılın da bu şekilde devam etmesini istiyoruz ve buradan başkan adaylığımı tekrar ediyorum" açıklamasında bulundu.

(Bozhan Memiş/İHA)

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Haber: Hidayet Türkoğlu: 'Bizi eleştirenlerin bugüne kadar neler yaptıklarını merak ediyoruz' - Haberler
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