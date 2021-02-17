Spor heyecanı TV+'ta devam ediyor
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Spor heyecanı TV+'ta devam ediyor

17.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:06
Spor heyecanı TV+'ta devam ediyor

Sporseverlerin yakından takip ettiği, tenis takviminin ilk büyük turnuvası olan Avusturalya Açık Tenis Turnuvası'nın tüm heyecanı TV+'ta yaşanıyor.

Sporseverlerin yakından takip ettiği, tenis takviminin ilk büyük turnuvası olan Avusturalya Açık Tenis Turnuvası'nın tüm heyecanı TV+'ta yaşanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon platformu TV+, sporseverleri dünyanın en heyecanlı spor organizasyonlarıyla ekranlarda buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede dünyanın en önemli 4 tenis turnuvasından biri olarak değerlendirilen ve sezonun ilk büyük organizasyonu (Grand Slam) olan Avusturalya Açık Tenis Turnuvası'nın tüm heyecanı TV+'ta yaşanıyor.

5 kategoride şampiyonların belirleneceği turnuvada sıra tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde çeyrek final maçlarına geldi.

Verilen bilgiye göre, 21 Şubat'taki tek erkekler finali ile tamamlanacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının hepsi TV+ 79. ve 80. kanallarında yer alan Eurosport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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