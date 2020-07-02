SPOR Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti SPOR Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ettiİlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

SPOR Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti

İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Ligin 30'uncu haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve çift kale maç yaptı. Futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: DHA