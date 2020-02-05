05.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:49

SPOR Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Hes Kablo Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana düz koşu ile başlayan Kayserisporlu futbolcular ardından fitness çalışması yaptı. Oyuncular daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha maç yaptı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenmanda Alpay Çelebi ile Zoran Kvrzic ise takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: DHA

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