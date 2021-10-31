Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Salon: BJK AkatlarHakemler: Fatih Arslanoğlu, Benhür İrcel, Muzaffer VardarlıBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 5, Meighan 20, İlayda Güner 12, İrem Naz Topuz, Paulina 7, Jakobsone 17, Şelale Kepenç 5, Melek Uzunoğlu 2, Elif Bayram, Ceyda Necmiye BekarOGM Ormanspor: Sevgi Uzun 12, McCowan...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Benhür İrcel, Muzaffer Vardarlı
Beşiktaş HDI Sigorta : Özge Yavaş 5, Meighan 20, İlayda Güner 12, İrem Naz Topuz, Paulina 7, Jakobsone 17, Şelale Kepenç 5, Melek Uzunoğlu 2, Elif Bayram, Ceyda Necmiye Bekar
OGM Ormanspor: Sevgi Uzun 12, McCowan 29, Danielle 6, Gökşen Fıtık 7, Angelina 16, Meltem Avcı 7, Damla Gezgin 4, Nilay Yiğit Kartaltepe, Nazlı Bircan Gökdemir
1. Periyot: 12-19
Devre: 30-47
3. Periyot: 48-63
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 81-68 mağlup etti.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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