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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Niyazi Yasin KahramanÇankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 14, Kübra Erat 3, Lynetta 13, Alexis 29, Ecem Kazar, Gezgin Kardelen, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan 1, Melike Tuğba Oral 6, Tuğçe MuratÇBK Mersin...

Salon: Ankara

Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Niyazi Yasin Kahraman

Çankaya Üniversitesi : Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 14, Kübra Erat 3, Lynetta 13, Alexis 29, Ecem Kazar, Gezgin Kardelen, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan 1, Melike Tuğba Oral 6, Tuğçe Murat

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Kuanitra 8, Renara 16, Yvonne 16, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 6, Esra Ural Topuz 6, Feride Şevval Akalan 14, Temitope 8, Kristine 18

1. periyot: 22-25

Devre: 37-59

3. periyot: 53-80

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 92-66 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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